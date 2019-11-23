Интервью Мехрибан Алиевой на страницах печатного органа правительства России

Российская и азербайджанская общественность все еще обсуждают итоги первого официального визита первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Российскую Федерацию.

Успешность визита была подчеркнута на встречах с политическим руководством России, в частности, президентом В.Путиным и главой правительства Д.Медведевым. Знаменательным событием стало проведение в Москве Десятого российского-азербайджанского межрегионального форума, а также презентации павильона Азербайджана на выставке ВДНХ в Москве.

Визит М.Алиевой привлек повышенное внимание российских СМИ. Накануне haqqin.az опубликовал выдержки из интервью первого вице-президента ведущему российскому информационному агентству ИТАР-ТАСС. Наряду с главным СМИ России, интервью М.Алиевой было опубликовано в официальном печатном органе правительства России – «Российской газете».