На выборах в Гонконге победила оппозиция

В Гонконге кандидаты продемократического блока могут получить почти 90% мест - 396 из 452 - по итогам выборов в райсоветы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Явка на выборах составила 71% против 47% на прошлых выборах. Всего действовало более 600 избирательных участков. На них пришло 2,94 млн человек. В выборах принимали участие 1090 кандидатов.

Министр иностранных дел КНР Ван И сказал, что Гонконг остается китайским вне зависимости от результатов местных выборов, и призвал дождаться окончательных итогов голосования.

Выборы прошли на фоне массовых протестов в Гонконге. Люди вышли на улицы из-за несогласия с законопроектом об экстрадиции. В итоге власти его отозвали, но протесты продолжились. Участники демонстраций призвали выполнить другие требования.