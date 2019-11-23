Турция начинает испытания РЛС системы С-400

Турецкие военные начнут в понедельник испытания радиолокационных систем, приобретенных у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN Turk со ссылкой на военные источники.

По данным телеканала, тестовые испытания начнутся в понедельник и будут проводиться вблизи Анкары. Для этого в воздух будут подняты различные воздушные судна, в том числе истребители F-16. Турецкие специалисты хотят проверить установление связи между ЗРС и самолетами.

CNN Turk отмечает, что испытания начнутся в понедельник, приблизительно в 14:00 и будут продолжены завтра. Для них задействована авиабаза Мюртед.