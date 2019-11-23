Погода на завтра: пасмурно и дождливо
Во вторник, 26 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди, умеренный юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-8, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в отдельных восточных районах ожидаются дожди. Местами туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7, на высокогорных территориях - 10-15 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.