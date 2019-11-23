Врачи сообщили об опасном для жизни заболевании Ассанжа

Группа из 60 врачей, в том числе из Великобритании и Австралии, выразила серьезные опасения за психическое и физическое здоровье арестованного в Лондоне основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Медики призвали к немедленной госпитализации активиста, говорится в открытом письме на имя главы МВД Великобритании Прити Пател.

Как сообщает Дойче велле, по мнению медиков из восьми стран, в том числе Германии, Ассанжа необходимо перевести из тюрьмы для особо опасных преступников Белмарш в университетскую клинику. Имеются "реальные опасения", что в тюрьме Ассанж "может умереть", говорится в письме.