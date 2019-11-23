Врачи сообщили об опасном для жизни заболевании Ассанжа
Группа из 60 врачей, в том числе из Великобритании и Австралии, выразила серьезные опасения за психическое и физическое здоровье арестованного в Лондоне основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Медики призвали к немедленной госпитализации активиста, говорится в открытом письме на имя главы МВД Великобритании Прити Пател.
Как сообщает Дойче велле, по мнению медиков из восьми стран, в том числе Германии, Ассанжа необходимо перевести из тюрьмы для особо опасных преступников Белмарш в университетскую клинику. Имеются "реальные опасения", что в тюрьме Ассанж "может умереть", говорится в письме.
"С медицинской точки зрения ситуация неотложная. Нельзя терять времени", - подчеркнули врачи, выразив сомнение в том, что состояние здоровья 48-летнего Ассанжа позволяет ему участвовать в предстоящих слушаниях по запросу США о его экстрадиции.
В своей оценке они опирались на свидетельства очевидцев, присутствовавших на судебных слушаниях 21 октября, а также на отчет Нильса Мельцера, спецпредставителя ООН по расследованию пыток.
Ранее беспокойство по поводу возможной гибели в тюрьме Ассанжа выражал его отец Джон Шиптон. Мужчина также назвал «верхом неприличия» факт того, что «Джулиан может умереть в тюрьме спустя девять лет преследований за раскрытие правды о военных преступлениях».