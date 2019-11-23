Два азербайджанских футболиста будут тренироваться в Барселоне
Футболисты юношеской (U-17) сборной Азербайджана Рауф Рустамли и Муса Мусазаде будут тренироваться в Футбольной академии Marcet в испанской Барселоне.
Игроки, представляющие «Габалу» и «Карабах», делегированы в Испанию со стороны АФФА. Рустамли и Мусазаде будут тренироваться в Барселоне на протяжении четырех недель – с сегодняшнего дня по 22 декабря. Юные футболисты наряду с практикой, будут также участвовать и в теоретических занятиях.