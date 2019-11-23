В российской школе десятки детей отравились газом

В Нижегородской области РФ свыше 30 человек, в том числе 29 детей, отравились газом в средней школе, десять детей находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По предварительным данным, произошел выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от школы. Занятия в учебном заведении прекращены.

ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что причиной отравления детей в Вадской средней школе в Нижегородской области стал выброс одоранта - примеси к газу для придания ему запаха - с газораспределительной станции.