Минэкологии об оползне в Баку

Баиловская зона считается подверженной оползням, поэтому всегда находится под строгим контролем, сказал главный инженер Национальной геологоразведочной службы Минэкологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

Гаралов напомнил что в феврале прошлого года произошел оползень на правом склоне Баиловской горы. Нескольким ранее, в октябре, на территории Бадамдара тоже был зафиксирован оползень: "Вчера вечером рядом с мечетью Бибиэйбат был зафиксирован оползень на участке примерно 80-100 метров дороги. Катализатором оползня стал человеческий фактор. На прошлой неделе я говорил о ситуации на этом участке. На склоне наблюдается постоянная активность".

"Кроме того, в связи с интенсивными атмосферными осадками грунт тяжелеет, давление усиливается и происходит оползень. Повторно зарегистрировано происшествие типа проседания подпорной стены, построенной в направлении судостроительного завода", - резюмировал Гаралов.

Накануне ночью на дороге от мечети Бибиэйбат в направлении центра Баку произошел оползень. Одна из полос движения дороги просела. Движение транспортных средств на этой территории закрыто.