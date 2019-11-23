Назарбаев призвал казахстанцев сплотиться вокруг Токаева

Лидер правящей в Казахстане политической партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев призвал партийцев сплотиться вокруг президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом Назарбаев заявил на встрече с представителями региональных филиалов «Нур Отана».

«Председатель партии также указал на важность консолидации общества вокруг президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и принятия мер по реализации поставленных главой государства задач», — написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

18 ноября в парламенте Казахстана под председательством бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева состоялось совещание с участием членов партии «Нур Отан» и членов правительства. Назарбаев раскритиковал однопартийцев в бездействии при резонансных случаях в системе образования республики.