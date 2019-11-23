Самир Шарифов объявил о сокращении дотаций Нахчывану

В госбюджете на 2020 год дотации Нахчыванской Автономной республике сокращаются на 19 миллионов манатов. Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения в Милли Меджлисе во втором чтении проекта госбюджета на 2020 год.

«В то же время поступило обращение в правительство от Нахчыванской Автономной республики. Согласно этому обращению, дополнительное увеличение доходов в Нахчыванской Автономной республике дает возможность увеличить собственные доходы автономной республики на 19 млн манатов и соответственно, сократить на 19 млн манатов дотации из госбюджета, выделяемые автономной республике. Предлагается направить сэкономленные 19 млн манатов на сокращение дефицита госбюджета. При этом доходы и расходы бюджета автономной республики останутся неизменными – на уровне 482 млн манатов, сумма дотаций, направленных из госбюджета в бюджет автономной республики уменьшится на 4,9%».

Напомним, что вопрос дотаций Нахчывану обсуждался на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной республики Васифом Талыбовым.

«Хочу коснуться еще одного вопроса. В прошлом году доходы бюджета Нахчывана составляли около 400 миллионов манатов. В настоящее время обсуждаются вопросы бюджета на очередной год. Конечно, мы будем делать все необходимое для успешного и безопасного развития Нахчывана. Однако хочу обратить ваше внимание на следующий вопрос. Только 22 процента бюджета Нахчывана формируются за счет местных доходов, то есть, только 83 миллиона из 383 миллионов манатов формируется за счет местных доходов, остальные 300 миллионов манатов дотируются из Баку. Считаю, что в предстоящие годы необходимо провести работу, направленную на увеличение местных доходов, чтобы их процентное соотношение возросло. Уверен, что в этом случае появится еще больше возможностей для реализации социальных и промышленных проектов», - сказал тогда глава государства.