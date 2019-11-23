Европа нанесла удар по СМИ «Исламского государства»
Хакеры из Евросоюза взломали главный информационный ресурс «Исламского государства». Об этом сообщает телеканал RTBF.
Взломщики из европейского полицейского агентства Европол вместе с экспертами Федеральной полиции Бельгии провели успешную кибератаку на информационное агентство Amaq. Оно выступает в качестве главного источника пропаганды террористов.
Хакерам удалось раскрыть и заблокировать несколько тысяч учетных записей, связанных с агентством. Подготовка к операции заняла около года, ее провели 21-22 ноября.