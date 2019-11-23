В результате ухудшения погодных условий в Лерике, как и в других горных районах, выпал снег. В этих условиях ОАО «Азеришыг» перешло на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба акционерного общества.

Усиленный режим работы означает, что в условиях снегопада, проливных дождей или же сильного ветра сотрудники ОАО «Азеришыг» самоотверженно обеспечивают подачу электроэнергии потребителям, оперативно устраняют аварии и поломки.

На кадрах, снятых в Лерикском районе, видно, в каких условиях сотрудники «Азеришыг» обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии потребителям. На видео видно, как снег сел на воздушные линии электропередач, в результате чего в некоторых местах произошли обрывы. Но сотрудники «Азеришыг», не дожидаясь улучшения погодных условий, оперативно устраняют поломки.

Отметим, что при усиленном режиме мобилизуются все сотрудники и техника «Азеришыг», а также создаются необходимые запасы материалов. Все это позволяет в кратчайшие сроки устранить возможные последствия стихийных бедствий и непогоды.