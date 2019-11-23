Давид Алавердян: «С этими чиновниками мы встретились в Баку за обеденным столом»

Отметим, что на днях состоялся взаимный визит армянских и азербайджанских журналистов. С 17 по 21 ноября три армянских журналиста посетили Баку, Губу и Гянджу, а трое азербайджанских журналиста посетили Ереван, Дилижан, Шушу и Ханкенди. Несмотря на то, что армянские журналисты выступили со своими репортажами и заметками, азербайджанские журналисты все еще продолжают сохранять упорное молчание.

«Ни одна из международных структур, посольств или посредников, за исключением офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, не участвовала в переговорах, что означает, что ни одна из них, не может «заработать очки» за счет этой программы, основное внимание в «зеркальной» программе было на встречах с журналистами и НПО, которые также проходили в неформальном формате и без камер. Возможно, этого достаточно, чтобы осознать, что программа была действительно исключительной, но я хотел бы отметить, что в случае ее успеха армянские и азербайджанские журналисты смогут посетить друг друга в ближайшем будущем. Весь вопрос в том, что каждая из сторон, в том числе сопредседатель Минской группы ОБСЕ, сочла бы успехом», - пишет Д.Алавердян.

Визит армянских журналистов начался вечером 17 ноября со встречи с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком и его командой. Азербайджанские журналисты пересекли границу Армении в полдень 17 ноября и уже достигли Дилижана и Еревана вечером.

Давид Алавердян: «На самом высоком уровне нашу безопасность обеспечивали 12 сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджана, а их число в людных местах составляло несколько десятков. Может быть, была настоящая опасность для наших трех жизней и здоровья, я не знаю, но было довольно необычно быть окруженным десятками телохранителей, которые также привлекли внимание прохожих.

Визит с азербайджанской стороны был подготовлен администрацией президента, а не министерством иностранных дел, и это, вероятно, было причиной того, что все наши собеседники общались к нам с ответственностью, и мы были очень рады.

Многие подчеркивали, что видят армян впервые. Я расскажу вам об этих встречах и визитах в следующей колонке, а сегодня я хочу сосредоточиться на вопросах, которые больше всего касались меня и побудили меня поехать в Баку.

Прежде всего, как только я получил приглашение, не колеблясь ни секунды, сразу ответил положительно, не зная никаких подробностей. На мой взгляд, любой профессиональный журналист сделает это. Видеть реальность своими глазами, получать информацию из источника, общаться с разными людьми, понимать реальность - все это бесценно для журналиста.

Во время поездки в Баку со многими другими вопросами меня больше всего интересовали два: к чему готовится Азербайджан - к войне или к миру? И, во-вторых, на какие уступки готово азербайджанское общество для мирного урегулирования карабахского конфликта?

Я не получил ответа на первый вопрос, но, похоже, простые азербайджанцы, как и армяне, не хотят новой войны и надеются, что рано или поздно проблема будет решена мирным путем.

Особенно в Баку и других крупных городах жизнь довольно активна, люди не хотят лишаться постоянного дохода и имущества. С другой стороны, военная и патриотическая риторика в Азербайджане намного сильнее, чем в нашей стране, и общественность постоянно живет в ожидании надвигающейся войны.

К сожалению, мы не могли общаться с простыми прохожими на улицах, но другие наши контакты показали, что уровень агрессии и ненависти к армянам так и не достиг критического уровня.

Что касается готовности идти на компромисс, у нас пока нет причин радоваться. Идея независимости Карабаха де-юре категорически отвергается журналистами, представителями государственного сектора и чиновниками. Когда мы спросили, на какие уступки и компромиссы готовы пойти, они называли «самую широкую автономию» внутри Азербайджана, право иметь собственную полицию и силы безопасности, обещая крупные инвестиции и социальные программы, даже асфальтирование и капитальное строительство.

В заключение этой колонки я хотел бы ответить всем пессимистам, которые ставят под сомнение целесообразность таких посещений. Мы, журналисты, не являемся государственными служащими или политическими или общественными деятелями. Наша работа - задавать вопросы и информировать общественность. Журналисты не должны быть лишены права на получение достоверной информации, мнений, комментариев и правды. Там, где нет правды, есть благодатная почва для лжи, обмана, мифов и манипуляций. Да, я за то, чтобы позволить другим армянским журналистам поехать в Азербайджан. Я также за то, чтобы азербайджанские журналисты приезжали в Армению и особенно в Карабах».