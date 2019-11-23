Бесплатная консультация по вопросам налогообложения для клиентов Банка Республика

Вы занимаетесь предпринимательской деятельностью и ищете ответы на свои вопросы по налогообложению? У вас есть трудности в подготовке отчетов? Если вы клиент Банка Республика, то вам не стоит беспокоиться!

Банк Республика, который способствует развитию предпринимательства в нашей стране, будет поддерживать предпринимателей новым нефинансовым сервисом - «Налоговый консультант». С помощью новой услуги клиенты банка, которые занимаются предпринимательской деятельностью, смогут получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию в сфере налогообложения.

Так, для получения ответов по вопросам Налогового кодекса клиентам банка достаточно позвонить на короткий номер 144. Кроме этого, сотрудники банка будут оказывать бесплатную поддержку предпринимателям при составлении налоговых деклараций.

Как сообщили в банке, просвещение предпринимателей и предоставление им бесплатных нефинансовых услуг является одним из приоритетных направлений для Банка Республика. В будущем банк продолжит реализовывать различные проекты по поддержке предпринимателей не только в формате клиентских, но и дружеско-партнерских отношений.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.