Кремль анонсировал визит Путина в Турцию

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию в первой декаде января готовится, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"В ходе одного из последних телефонных разговоров, действительно, Путин и Эрдоган договорились, что в начале января, я бы сказал, в первой декаде января, действительно, уже к этому времени будет готова наземная часть в Турции "Турецкого потока", и, действительно, речь шла о том, что возможно состоится визит президента Путина в Турцию. Такая поездка тоже готовится", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения турецкой стороны о визите Путина в январе для участия в церемонии открытия "Турецкого потока".

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.