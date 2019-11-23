Китай продолжает держать в лагерях миллион мусульман

О существовании этих лагерей, которые китайские власти называют центрами переподготовки, ранее уже неоднократно сообщалось. Журналисты, однако, утверждают, что впервые в их руки попали официальные документы властей Китая.

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал полученные им от неназываемых источников секретные документы китайских властей о функционировании лагерей, в которых содержатся мусульмане – жители Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, пишет газета The Guardian.

Отрывки из документов публикует газета The Guardian. Из них следует, что в лагерях представители этнических и религиозных меньшинств содержатся недобровольно, а целью их помещения в лагеря является "трансформация под воздействием образования".

Всего в лагерях содержится, как утверждается, около миллиона человек, это, главным образом, этнические уйгуры – мусульмане.

Власти Китая утверждают, что речь идёт о добровольных программах профессиональной переподготовки и обучения, в частности, китайскому языку. Необходимость контроля за жителями Синьцзян-Уйгурского района, кроме того, Пекин объясняет борьбой с терроризмом. Документы, опубликованные журналистами, Китай называет сфабрикованными.

Как пишет The Guardian, из документов следует, в частности, что люди, помещенные в лагеря, лишены свободы, здания огорожены заборами и стенами, спальни и жилые корпуса запираются. Людей помещают туда без приговора суда, не менее чем на год. Помещенные в лагеря люди зарабатывают "очки", которыми оценивается степень их "идеологической трансформации". Звонить родственникам им разрешают только раз в неделю, свободное отправление религиозных обрядов запрещено. Также особое внимание в документах уделяется предотвращению побегов из лагерей.