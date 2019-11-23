В Дрездене неизвестные проникли в музей старинных ювелирных изделий «Зеленый свод» (Grünes Gewölbe). На место приехали сотрудники уголовной полиции, ведутся поиски грабителей. Дрезденский замок, где находится коллекция, оцеплен в связи со следственными действиями, пишет Дойче велле.

Предположительно, из сокровищницы украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро, сообщает таблоид Bild. По его информации, примерно в пять утра по местному времени был совершен поджог электрощита под мостом Августа Сильного, который обеспечивает электричеством «Зеленый свод» и другие государственные музеи. Затем злоумышленники пробрались в здание, где хранится коллекция, пишет далее Bild, отмечая, что их добычей стали только украшения, а не вазы, картины и другие более крупные предметы.

Премьер-министр Саксонии, где находится Дрезден, Михаэль Кречмер написал в Tiwtter, что кража затронула всю федеральную землю: «Без «Зеленого свода» нельзя представить себе историю Саксонии. Ценности, которые хранятся здесь, создавали на протяжении многих сотен лет люди нашего Свободного государства».