Ильхам Алиев назначил Валеха Алескерова главой СЭЗ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Валеха Фейруз оглу Алескерова председателем временной структуры управления свободной экономической зоны Алят, сообщает АзерТАдж.

«До формирования уполномоченной структуры и правления свободной экономической зоны Алят назначить Валеха Фейруз оглу Алескерова председателем временной структуры управления», - говорится в распоряжении.

Валех Алескеров родился 19 октября 1946 года в поселке Гараери Самухского района. В 1992 году он занял должность вице-президента государственного концерна "Азернефть" и был советником президента компании.

В 1995–2005 гг. Валех Алескеров занимал должность председателя управления иностранных инвестиций ГНКАР.

С 2005 года - депутат и вице-спикер Милли Меджлиса. Председатель комитета природных ресурсов, энергетики и экологии. Руководитель комитета межпарламентского сотрудничества Евросоюз - Азербайджан, сопредседатель двусторонней межпарламентской комиссии Азербайджан-Россия.