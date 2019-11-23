Рекорд Гурбана Гурбанова перед матчем с «Севильей»

Это была 382-я игра 47-летнего специалиста в чемпионате Азербайджана в качестве главного тренера. Таким образом, Гурбанов вышел на 1-е место по количеству матчей в Премьер-лиге.

Матч 12-го тура чемпионата Азербайджана по футболу с «Сумгаитом» (1:2) стал для главного тренера « Карабах а» Гурбана Гурбанова рекордным.

Его дебют состоялся в 2006 году в «Нефтчи», у руля которого он провел 28 игр. В 2008 году бывший форвард возглавил «Карабах», который тренирует и поныне. За 11 лет Гурбанов 354 раза выводил агдамский клуб на матчи чемпионата страны.

По количеству игр наставник оставил позади экс-тренера «Виляша», «Шамкира» и «Масаллы» Гахрамана Алиева, в активе которого 381 матч.

Отметим, что с 27 очками «Карабах» лидирует в текущем чемпионате страны, опережая ближайшего преследователя – «Нефтчи» - на 6 очков.

А уже завтра чемпион Азербайджана отправляется в испанскую Севилью на матч 5-го тура Лиги Европы против местной одноименной команды. Эта игра пройдет в ночь с 28 на 29 ноября и начнется в полночь по бакинскому времени.