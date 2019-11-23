Правительственный телеканал России транслирует выступление Мехрибан Алиевой
Первый официальный визит первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву вызвал широкий резонанс среди российской общественности. Накануне М.Алиева выступила с обширным интервью для ведущего российского государственного информационного агентства ТАСС.
Как сообщает haqqin.az интервью М.Алиевой, в котором проанализирован высокий уровень российско-азербайджанского стратегического партнерства, нынешнее динамичное развитие экономических, политических и гуманитарных отношений было опубликовано во всех ведущих российских СМИ, в частности, на страницах официальной печати – «Российской газеты».
Некоторое время назад российский федеральный государственный информационный телеканал «Россия-24» начал трансляцию интервью первого вице-президента Азербайджана.