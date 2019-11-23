Европейские банки выводят свои миллиарды из США

Швейцарские банки UBS и Credit Suisse, британский Barclays и немецкий Deutsche Bank за последние три года вывели из своих холдинговых компаний в США около 280 млрд долларов в связи с ужесточением регулирования со стороны Вашингтона, пишет Financial Times.

С 2016 года крупные иностранные банки в США вынуждены были перевести существенную часть своих операций под управление «промежуточных холдинговых компаний» (IHC) достаточным капиталом для стресс-тестов регуляторов. Эта система, как считают регуляторы, позволит минимизировать риски для финансовой системы США, если начнется новый финансовый кризис, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на FT.

Газета отмечает, что за последние три года объем активов этих четырех крупнейших европейских банков в американских IHC сократился на 280 млрд долларов – на 34%. Одновременно совокупный объем капитала в IHC вырос на 12%.

Также сообщается, что в прямых американских отделениях банков активы также выросли. Это объясняется тем, что американские отделения зарубежных банков в отличие от промежуточных холдинговых компаний не подлежат такому регулированию со стороны властей США.