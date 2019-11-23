Скандал вокруг сына британской королевы продолжается

В заявлении отмечается, что принц "отказывается от попечительства всех организаций". Букингемский дворец выразил надежду на то, что этот шаг является временным.

Газета со своей стороны отмечает, что ранее принц Эндрю отказался от попечительства некоторых благотворительных организаций и культурных учреждений, однако теперь речь идет об абсолютно всех организациях.

Ранее в ноябре принц Эндрю также отказался от всех своих королевских полномочий и обязанностей представлять королевскую семью на публичных мероприятиях. Его мать, королева Елизавета II, дала ему на это разрешение. Такое решение было принято в связи с неутихающим скандалом из-за его дружбы с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в августе 2019 года в тюрьме Манхеттена. Там он находился в ожидании суда, его обвиняли в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних.