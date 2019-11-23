Иран предупреждает США и Израиль

Иран готов дать жесткий ответ на попытки США и их союзников в регионе пересечь установленные Тегераном "красные линии", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами.

"Шаги, направленные против Ирана, не останутся без ответа. Мы предупреждаем США, Великобританию, Саудовскую Аравию и Израиль: если они пересекут "красные линии", наш ответ будет жестким", - цитирует Салами телеканал Al Jazeera.

Ранее в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави обвинил "ряд государств" в поддержке протестов в Иране, назвав подобные действия вмешательством во внутренние дела страны.