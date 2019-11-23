Как сообщал ранее haqqin.az, 13 ноября в Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба потерпевшей стороны, а также протест Генпрокуратуры. По решению судьи Али Сейфалиева было аннулировано решение Апелляционного суда и удовлетворена кассационная жалоба потерпевшей стороны. Для повторного рассмотрения дела оно было повторно направлено в апелляционный суд.

В ближайшие дни будет рассмотрена апелляционная жалоба по делу 18-летнего Сабира Талыблы, который насмерть сбил на Парламентском проспекте 28-летнего врача Лалу Садайзаде.

Мать покойной Гюльсум Исмаилова в интервью haqqin.az выразила надежду, что Бакинский апелляционный суд вынесет справедливое решение.

«Я верю, что его осудят минимум на пять лет и арестуют в зале суда. Как мать я получу облегчение, что убийца моей дочери сидит в тюрьме, а не разгуливает на свободе», - сказала она.

Гюльсум Исмаилова отмечает, что несколько раз обращалась в соответствующие органы и была на приеме в Администрации президента.

«Меня заверили, что это дело будет рассмотрено справедливо. Я верю в это. Генпрокуратура тоже подала протест по этому делу. Надеюсь, что протест будет удовлетворен и Сабир получит достойное наказание», - сказала она.

Мать погибшей также была на встрече председателя Верховного суда Рамиза Рзаева с гражданами в Хачмазе.

«Он спросил, было ли между нами примирение? Я ответила, что нет. Он сказал не беспокоиться и обещал взять дело под личный контроль», - сказала она.

Гюльсум Исмаилова отмечает, что с нетерпением ждет апелляционного суда: «Вчера была годовщина свадьбы моей дочери… Я хочу, чтобы это дело рассмотрели, как можно быстрее. Как мать я умоляю, чтобы убийцу моей дочери посадили».

Напомним, что молодой врач Лала Садайзаде 18 января этого года, возвращаясь с работы, переходила дорогу, когда ее на пешеходном переходе на огромной скорости сбил автомобиль Mazda, которым управлял 18-летний Сабир Талыблы. Женщина скончалась на месте ДТП.

По факту смерти в ДТП Лалы Садайзаде было возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

Решением суда Сабир Талыблы был приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет и два месяца.

Решением Бакинского Апелляционного суда от 25 июня 2019 года назначенный Сабиру Талыблы срок наказания с 5 лет и 2 месяцев был снижен до 4 лет и 6 месяцев, и он был отправлен отбывать наказание в колонию поселение.

Генеральная прокуратура, не согласившись с этим решением Уголовной коллегии Бакинского Апелляционного суда, подала кассационную жалобу в Уголовную коллегию Верховного суда Азербайджана.