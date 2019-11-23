МИД Азербайджана уличил Пашиняна во лжи

По ее словам, в своем интервью премьер Армении, говоря о феномене «армянофобии», приводит лживые, не имеющие ничего общего с реальностью примеры.

«Пашинян утверждает, что Генрих Мхитарян не смог участвовать в финальном матче Лиги Европы УЕФА в Баку якобы из-за того, что армянин. Напомним, со стороны Азербайджана была распространена официальная информация о полном обеспечении безопасности всех игроков, в том числе игрока футбольного клуба «Арсенал» Г.Мхитаряна, а также всех болельщиков финального матча Лиги Европы УЕФА, состоявшегося в Баку 29 мая этого года. Мхитарян не приехал в Азербайджан на основании собственного решения, в то время как Азербайджаном были предоставлены все соответствующие гарантии», - отмечает Абдуллаева.

Кроме этого, продолжает глава пресс-службы МИД, Никол Пашинян, пытаясь хоть как-то оправдать свои необоснованные утверждения, привел еще один лживый «пример», что якобы водитель, который слушал армянскую музыку в столице Азербайджана, подвергся аресту.

«Что же касается мыслей в отношении урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, высказанных в интервью Н.Пашиняном, хотелось бы отметить, что президент Азербайджана на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября в Сочи прямо и однозначно озвучил взгляды в контексте разрешения конфликта, указав на необходимость сделать это в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятого всем миром Устава ООН, резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкского Заключительного акта. Урегулирование конфликта именно на этих основах принесет стабильность, процветание и прогресс в наш регион», - подчеркивает Лейла Абдуллаева.