Эльчин Гулиев уволил начальника погранпункта во время совещания

Начальник погранично-контрольного пункта "Шихлы" пограничного контроля Государственной пограничной службы полковник-лейтенант Гюндюз Гафаров отстранен от занимаемой должности за допущенные в работе недочеты. Решение об этом было объявлено на посвященном ситуации на погранично-пропускных пунктах служебном совещании в ГПС. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГПС.

На совещании под председательством начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева было отмечено, что за текущий год за допущенные в работе недочеты в сфере пограничного контроля были отстранены 55 военнослужащих ГПС.

Отмечается, что они были отстранены от работы за нарушение правил этического поведения и прав граждан в погранично-пропускных пунктах, допущение грубости, факты коррупции, а также в результате серьезной борьбы против служебных нарушений.