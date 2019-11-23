В мероприятии приняли участие председатель ГТК генерал-лейтенант Сафар Мехтиев, заместители председателя ГТК, начальники Главных управлений ГТК, чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Закари Грос, глава представительства Евросоюза в нашей стране Кестутис Янкаускас, председатель Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты Тейба Гулиева и члены Палаты.

Сегодня между руководством Государственного таможенного комитета и членами Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты состоялась встреча на тему «Реформы в таможенной сфере, деловое сотрудничество и перспективы», сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК.

Выступившая на встрече председатель Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты Тейба Гулиева рассказала о положительных результатах встречи членов Палаты и руководства ГТК в июле этого года и о эффективности сотрудничества. Она подчеркнула, что плодотворный диалог между Палатой и таможенными органами будет способствовать развитию бизнеса.

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Закари Грос, поблагодарив руководство Госкомитета за поддержку при организации встречи, подчеркнул связующую роль Госкомитета в регулировании и развитии отношений между двумя странами, и отношений с Европой. Посол, выразив надежду на то, что экономика Азербайджана будет развиваться еще стремительней, подчеркнул, что правительство Азербайджана в последние годы все более эффективно и профессионально реализует реформы, и отметил важность развития и диверсификации торговых отношений между двумя странами и в будущем.

Глава представительства Евросоюза в нашей стране Кестутис Янкаускас рассказала участникам мероприятия о важном торговом сотрудничестве между Евросоюзом и Азербайджаном, об усилении взаимного сотрудничества и росте торгового оборота. Он сказал, что Евросоюз вплотную наблюдает за реформами в Азербайджане и поддерживает новшества, направленные на развитие бизнес-среды. Представитель Евросоюза сказал, что таможенные органы оказывают поддержку возглавляемому им представительству в организации подобных встреч.

Затем на встрече выступил председатель Госкомитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев, он рассказал об инновационных реформах, осуществленных в последние годы в таможенной сфере под руководством президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что внедренные новшества создали условия для быстрой, упрощенной и безопасной международной торговли, упрощения таможенных процедур и обеспечения удовлетворенности граждан и устранения теневой экономики. Было отмечено, что таможенные органы в целях улучшения бизнес-среды, развития диалога между государством и бизнесом, создания эффективных условий для взаимодействия таможенных органов и бизнес-структур, постоянно проводят мероприятия по информированию предпринимателей, а также мероприятия по определению проблемных моментов и их оперативного устранения.

Обратив внимание присутствующих на статистические данные торгового оборота за 10 месяцев между Азербайджаном и Францией, председатель ГТК оценил стремительно развивающиеся взаимные торговые отношения как результат проведенных реформ.

Было подчеркнуто, что основными целями Государственного таможенного комитета являются упрощение торговли, усовершенствование законодательства, увеличение количества и качества электронных услуг, устранение теневой экономики и улучшение качества предоставляемых услуг.