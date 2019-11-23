Замминистра экономики возглавил Аппарат Кабмина

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о назначении Руфата Тофиг оглу Мамедова главой Аппарата Кабмина.

До этого Руфат Мамедов занимал должность замминистра экономики.

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