Замминистра экономики возглавил Аппарат Кабмина
Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о назначении Руфата Тофиг оглу Мамедова главой Аппарата Кабмина.
До этого Руфат Мамедов занимал должность замминистра экономики.
Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о назначении Руфата Тофиг оглу Мамедова главой Аппарата Кабмина.
До этого Руфат Мамедов занимал должность замминистра экономики.
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