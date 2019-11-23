Толпа напала на лагерь миротворцев ООН в Африке

Демонстранты пошли штурмом на лагерь миротворцев ООН неподалеку от города Бени в африканском Конго. Причиной стало недовольство их эффективностью, сообщает Yahoo News со ссылкой на репортера Agence France Presse.

Толпа протестующих атаковала один из двух лагерей миротворческой миссии в окрестностях города, несмотря на то, что местные силовики пытались разогнать их при помощи огнестрельного оружия. Несколько десятков местных жителей проникли в лагерь и устроили пожар. Миротворцы заблаговременно эвакуировались.

До того, как напасть на миротворцев, сборище из нескольких сотен демонстрантов бесчинствовало в центре города: они подожгли здание городской администрации и устроили столкновения с полицией. В результате погибли по меньшей мере двое полицейских и был убит как минимум один из протестующих.