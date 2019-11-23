Беларусь выразила надежду на скорый «безвиз» с ЕС

Глава МИД Беларуси Владимир Макей обсудил европейское будущее страны с коллегами из Швеции и Финляндии — Анн Линде и Пеккой Хаависто.

Главной темой встречи стало недавнее заявление Совета ЕС о готовности упростить визовый режим с Минском, сократив стоимость краткосрочных шенгенских виз и перечень необходимых документов.

По словам Макея, Беларусь рассчитывает, что соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии будут подписаны в ближайшее время.

Стороны также обсудили перспективы заключения базового соглашения с ЕС, вступления Беларуси в ВТО и развитие «Восточного партнерства».