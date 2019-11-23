На саммите НАТО в Лондоне обсудят «единый подход» к России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о темах предстоящего саммита лидеров стран альянса, который пройдет 3—4 декабря в британской столице.

Одной из главный тем встречи станет политика в отношении России и формирование «единого подхода» для согласованной реакции на действия Москвы.

Серьезное беспокойство НАТО вызывает военное усиление и «дестабилизирующее поведение» РФ, на фоне которого альянс выступает «единственным гарантом европейской безопасности».

Такое заявление Столтенберг сделал после встречи в Брюсселе с президентом Латвии Эгилом Левитсом, отметив, что НАТО посылает России «ясный сигнал».