Франция призвала принять в Совбез ООН новые страны
Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что в состав Совета безопасности следует включить еще десять новых стран.
По его словам, число постоянных и временных членов Совбеза можно увеличить с 15 до 25 государств. При этом они должны быть назначены всей Генассамблеей, а не региональной группой.
Главными претендентами на постоянное членство являются Германия, Бразилия, Индия и Япония, напомнили в Париже.
«Также мы выступаем за укрепление присутствия африканских стран среди постоянных и непостоянных членов Совбеза», — сказал де Ривьер.