На встрече в Казахстане обсудят восстановление Сирии

Очередная встреча по Сирии состоится в столице Казахстана Нур-Султане (ранее — Астана) 10—11 декабря. В ней примут участие власти и оппозиция Сирии, делегации стран-гарантов — Ирана, России и Турции, а также наблюдатели из ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

Как сообщает пресс-служба МИД Казахстана, главными темами переговоров станут послевоенное восстановление Сирии, продвижение политического процесса и освобождение заложников.

Последнему вопросу будет посвящено отдельное заседание рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов, экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Кроме того, будет обсуждаться активизация комплексного гуманитарного содействия Сирии, в том числе инициативы о проведении международных конференций.