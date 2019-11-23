Колумбия массово высылает граждан Венесуэлы
В охваченной протестами Колумбии опасаются государственного переворота и экономического кризиса, как в соседних странах.
Власти страны ужесточают меры общественного порядка, чтобы исключить повторение сценариев Венесуэлы и Боливии.
В частности, миграционная служба страны приняла решение выдворить 59 граждан Венесуэлы, которых заподозрили в угрозе нацбезопасности.
Отмечается, что они были задержаны в ходе акций протеста и столкновений с полицией. Теперь их отправят на родину и передадут местным властям, сообщает ведомство в Twitter.
Ранее миграционная служба закрыла сухопутные и речные границы, а правительство ввело запрет на ношение оружия и ограничило продажу алкоголя.