Колумбия массово высылает граждан Венесуэлы

В охваченной протестами Колумбии опасаются государственного переворота и экономического кризиса, как в соседних странах.

Власти страны ужесточают меры общественного порядка, чтобы исключить повторение сценариев Венесуэлы и Боливии.

В частности, миграционная служба страны приняла решение выдворить 59 граждан Венесуэлы, которых заподозрили в угрозе нацбезопасности.

Отмечается, что они были задержаны в ходе акций протеста и столкновений с полицией. Теперь их отправят на родину и передадут местным властям, сообщает ведомство в Twitter.

Ранее миграционная служба закрыла сухопутные и речные границы, а правительство ввело запрет на ношение оружия и ограничило продажу алкоголя.