Скончался советский диссидент Михаил Хейфец

Михаил Хейфец, советский диссидент, писатель и журналист, скончался в Иерусалиме на 86-м году жизни. Об этом сообщает «9 канал» Израиля со ссылкой на дочь литератора.

По словам дочери писателя, он страдал хроническими заболеваниями сердца и почек.

Михаил Хейфец был близким другом многих литераторов 1960-1970-х годов, в числе которых Иосиф Бродский и Лев Лосев. В 1974 году он был осужден на 4 года колонии и 2 года поселения за «антисоветскую пропаганду и агитацию».

В заключении он написал три книги, которые были изданы в Париже.

После освобождения Хейфец эмигрировал в Израиль, где продолжил свою литературную и историческую работу. Также он работал в газетах «Время» и «Вести».