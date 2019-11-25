Трамп продлил санкции против Никарагуа

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции, введенные в ноябре 2018 года против Никарагуа. Как передает РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В уведомлении Конгрессу президент повторяет обвинения в адрес властей Никарагуа в применении насилия и репрессий к протестующим в стране, "подрыве демократических институтов", коррупции, что по-прежнему представляют "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле 2018 года после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Никарагуа Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления тогда не прекратились.