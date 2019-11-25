Полиция ищет гражданина Азербайджана после аварии в Петербурге

Вечером 25 ноября, на Кузнечном переулке в Петербурге произошла авария, в которой пострадал пешеход. Об этом пишет «Фонтанка».

Сообщается, что водитель автомобиля «ВАЗ-210102» внезапно вылетел на тротуар. В результате под колеса машины попал 26-летний местный житель. По словам очевидцев, авто буквально «впечатало» его в стену.

С подозрением на открытый перелом ноги пострадавшего увезли в Мариинскую больницу. По предварительным данным, сейчас легковушкой, скрывшейся с места, владеет 35-летний уроженец Азербайджана.