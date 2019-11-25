По прибытии на родину 55-летний мужчина был арестован вьетнамской полицией. Его будут судить за «организацию и ведение переговоров о незаконных иммиграционных действиях из Вьетнама в Германию».

Нгуен, ранее работавший в Германии, собирал по 1000 долларов с земляков, желавших перебраться в Европу. Группа должна была отправиться в Германию по туристическим визам. По плану вьетнамского дельца, мигранты должны были сначала отправиться в Азербайджан, а уже потом – на Запад. Но Нгуен так и не смог осуществить задуманное. Ни один вьетнамец не добрался до Германии, а сам организатор нелегальной переправки мигрантов был задержан в Баку и депортирован во Вьетнам.

Вьетнамские власти стали уделять еще большее внимание проблеме мигрантов после того, как 23 октября британская полиция обнаружила в Эссексе грузовик с трупами 39 вьетнамцев – 31 мужчины и 8 женщин. Выяснилось, что мигрантов привезли в Великобританию из Бельгии. По дороге произошло включение системы охлаждения, и люди попросту замерзли, не сумев достучаться до водителя. Тот уже на месте прибытия открыл фургон и увидел страшную картину. После этого водитель попытался сбежать, но вскоре был пойман, как и другие члены банды.

Интересно, что тела погибших до сих пор не доставлены во Вьетнам, потому что власти двух стран пока не достигли соглашения о том, кто будет оплачивать перевозку.