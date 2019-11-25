И вьетнамцев пытались перевезти в Германию через Азербайджан… горячая тема
Азербайджанские власти задержали и депортировали гражданина Вьетнама Нгуен Минь Чама, задумавшего незаконную перевозку своих сограждан в Германию через Азербайджан, сообщает haqqin.az со ссылкой на вьетнамское издание VN Express.
По прибытии на родину 55-летний мужчина был арестован вьетнамской полицией. Его будут судить за «организацию и ведение переговоров о незаконных иммиграционных действиях из Вьетнама в Германию».
Нгуен, ранее работавший в Германии, собирал по 1000 долларов с земляков, желавших перебраться в Европу. Группа должна была отправиться в Германию по туристическим визам. По плану вьетнамского дельца, мигранты должны были сначала отправиться в Азербайджан, а уже потом – на Запад. Но Нгуен так и не смог осуществить задуманное. Ни один вьетнамец не добрался до Германии, а сам организатор нелегальной переправки мигрантов был задержан в Баку и депортирован во Вьетнам.
Вьетнамские власти стали уделять еще большее внимание проблеме мигрантов после того, как 23 октября британская полиция обнаружила в Эссексе грузовик с трупами 39 вьетнамцев – 31 мужчины и 8 женщин. Выяснилось, что мигрантов привезли в Великобританию из Бельгии. По дороге произошло включение системы охлаждения, и люди попросту замерзли, не сумев достучаться до водителя. Тот уже на месте прибытия открыл фургон и увидел страшную картину. После этого водитель попытался сбежать, но вскоре был пойман, как и другие члены банды.
Интересно, что тела погибших до сих пор не доставлены во Вьетнам, потому что власти двух стран пока не достигли соглашения о том, кто будет оплачивать перевозку.
С азербайджанскими мигрантами, к счастью, пока таких трагедий не случалось, но проблема лиц, желающих получить статус беженцев в Европе и особенно в Германии, стоит весьма остро и для нашей страны.
14 ноября чартерным рейсом из Германии в Азербайджан был депортирован 61 человек (22 мужчины, 18 женщин, 21 ребенок). Федеральная полиция Германии проводит специальное расследование по подозрению в причастности азербайджанских политэмигрантов - экс-полковника МВД, брата председателя партии «Гражданская солидарность», экс-депутата Сабира Рустамханлы Алиовсата Алиева и лидера зарубежного центра оппозиционной партии «Мусават» Мехти Халилбейли - к участию в незаконных коммерческих и нелегальных операциях, подделке документов и отмывании денег. Они арестованы.
В отношении еще шести политэмигрантов ведется расследование. Их обвиняют в том, что они переправили по меньшей мере 20 человек из Азербайджана в Германию за сумму от 3 до 10 тысяч евро. Группа преступников в организованном порядке предоставляла нелегалам поддельные документы, чтобы они могли оставаться в Германии в течение длительного времени. Сотрудники Федеральной полиции, участвовавшие в этих мероприятиях, смогли добыть обширные доказательства, в частности различные носители информации, такие как ноутбуки и смартфоны, а также различные документы, удостоверяющие личность, и наличные на сумму около 21 тысячи евро.