Путин поговорил по телефону с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.
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