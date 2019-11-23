В России запретили фильм о Ландау

Министерство культуры России решило не выдавать прокатное удостоверение многосерийной картине Ильи Хржановского «Дау». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что отказ связан с тем, что в картине, посвященной советскому физику и лауреату Нобелевской премии Льву Ландау, обнаружили материалы, пропагандирующие порнографию. Само обращение с просьбой о выдаче прокатного удостоверения поступило в Минкульт 31 октября.

Сценарий «Дау» основан на мемуарах жены Ландау Конкордии Терентьевны Дробанцевой. В 1999 года вышла ее книга «Академик Ландау: Как мы жили». Работа над многосерийной кинолентой началась еще в 2008 году.

Премьера проекта «Дау» прошла c 25 января по 17 февраля в Париже в виде многодневного зрелища. В городе организовали показ 13 фильмов и нескольких сериалов, смонтированных из 700 часов отснятого материала. Самая длинная картина длилась девять часов.