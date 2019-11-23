Забастовка в Финляндии охватила почтовую и транспортную сферы. 11 ноября почтовики страны Суоми (а это 9 тысяч служащих) объявили забастовку в связи со снижением зарплаты работникам почты. Профсоюз почты и логистики PAU решил твердо отстаивать права работающих и заявил, что забастовка будет продолжаться вплоть до 22 декабря, то есть почти до Рождества.

Его поддержали работники авиакомпании Finnair, что стало серьезным ударом по работе отрасли воздушного сообщения. Уже отменены около 300 рейсов, что по данным авиакомпании коснется более 20 тысяч пассажиров. Это пока однодневная забастовка авиаторов в поддержку коллег с компании Posti.

Солидарность трудящихся внушительна: к уже бастующим присоединяется и компания общественного транспорта в Хельсинки, профсоюз которой объявил о своей поддержке и прекратил работу на 24 часа. Частично приостановится движение автобусов.

Вслед за ними объявил о том же и профсоюз моряков, что означает отмену рейсов морских паромов — популярного вида транспортного сообщения в регионе Балтийского моря. Именно паромы своими регулярными рейсами соединяют страны Скандинавии.

Несколько судоходных компаний, в том числе Eckerö Line, уже связываются с теми, кто купил билеты на рейсы или на круизы, и предлагают перебронировать их на другое время и другой паром.

Это прибыльный бизнес. Потому крупнейшая компания Viking Line уже предполагает, что происходящее затронет не только интересы и нарушит планы тысяч пассажиров, но и нанесет немалые убытки самой компании, так как под ее флагом по Балтике ходит наибольшее количество судов.

Ситуация осложняется тем, что забастовка проходит в самое горячее время, когда накануне Рождества почта должна выдерживать колоссальную нагрузку потока праздничных отправлений — открыток, подарков. Жители Скандинавии в этот период готовятся отправиться в гости к родным, кто-то посредством круиза осуществляет мечту провести волшебные дни среди волн Балтики, а кто-то летит самолетом в Лапландию, к Санта-Клаусу, исполняя давнюю детскую мечту. Очевидно, что такие радужные планы теперь омрачены спором работников с работодателями.