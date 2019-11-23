Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии

Участники проходящей в Тбилиси акции протеста освистали президента Грузии Саломе Зурабишвили, когда она выходила из ресторана. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие узнали о местоположении лидера страны из социальной сети Facebook. Они пытались войти в заведение, но президентская охрана не дала им этого сделать. Участники акции заявили, что считают Зурабишвили «негодным президентом» и хотят, чтобы она и другие представители власти знали, что им «нигде не будет комфортно».

Охрана президента перекрыла вход в кафе и вызвала дополнительные силы полиции. Зурабишвили добралась до автомобиля по специально организованному коридору. Демонстранты, собравшиеся у заведения, освистали лидера страны и назвали ее «слугой».