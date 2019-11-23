Бывший мэр Нью-Йорка и медиамагнат Майкл Блумберг официально заявил, что поборется за президентский пост. Это уже не очень и новость: о том, что его люди оформляют необходимые документы для участия в праймериз, стало известно пару недель назад. Но время на подумать у одного из самых богатых людей мира было, и он решился. Главная задача, как заявляет Блумберг, покончить с Трампом и объединить Америку.

В желающих покончить с Трампом недостатка нет: после того, как десять дней назад о своем участии в кампании заявил губернатор Массачусетса Девал Патрик, уже 18 демократов пытаются убедить избирателей, что каждый из них достоин и способен сменить Дональда Трампа. Но именно количество претендентов выдает отсутствие уверенности. И появления Блумберга в гонке тому свидетельство.

Майкл Блумберг когда-то стал родоначальником одноименного агентства деловых новостей с очень сильной аналитической службой. Еще в марте, проведя соответствующий мозговой штурм, он пришел к выводу, что участие в кампании-2020 для него нецелесообразно, о чем и уведомил Америку. Но вот сейчас его подсчеты, судя по всему, показали, что есть хороший шанс.

Человек, чьи капиталы позволяют ему числиться в районе первой десятки Forbes, и владелец медиа-империи – весьма серьезный противник для Трампа. Если для прочих нынешний президент сверхбогатей, то Блумбергу в этом смысле не соперник: миллиардов на 50 у него больше. Недаром знаменитый сатирик из журнала The New Yorker Энди Боровиц пошутил: дескать, Блумберг предложил Трампу десять миллиардов, чтобы тот до вечера убрался со своего поста.

А кампании тот проводить умеет: еще будучи республиканцем, он несколько раз становился мэром Нью-Йорка, где республиканцев не жалуют. Но теперь Блумберг демократ, и его средства очень помогли однопартийцам на промежуточных выборах. На свою кампанию он точно средств жалеть не будет. Возможно, и не он один: к участию в выборах его подталкивал Джефф Безос, глава «Амазон», обладатель 150-миллиардного состояния.

Блумберг решил не тратить время на праймериз в нескольких первых штатах, а стартовать сразу с «Большого вторника» - 3 марта выборы пройдут в четырнадцати штатах. Если ему удастся резко изменить ситуацию в свою пользу, будет иметь смысл продолжить.

Одна из важных причин, по которой миллиардер передумал отказываться от борьбы, это неожиданно неубедительные лидерские позиции Джо Байдена. Считалось, что самый опытный претендент, полвека проведший в большой политике и работавший в паре с Обамой, уйдет в далекий отрыв от прочих претендентов. Этого не произошло.

Байден не в очень хорошей физической форме, и его подкашивает вовлеченность в разоблачение республиканцами якобы коррупционных дел его младшего сына Хантера в Украине в бытность отца вице-президентом. Умеренных демократов Блумберг у Байдена может увести и привлечь независимых избирателей и часть умеренных республиканцев, каким он сам был недавно.

В то же время образ сверхбогатого человека делает его объектом нападок левого фланга Демократической партии, в частности, кандидатов в президенты Берни Сандерса и Элизабет Уоррен. Кроме того, ему сложно будет переманить на свою сторону такую важную часть демократического электората, как цветное население, в большинстве своем поддерживающее Байдена.

В общем, никакие миллиарды не гарантируют Майклу Блумбергу победу в этой трудной кампании. Но одно можно утверждать твердо: общий градус критики Дональда Трампа, и без того очень высокий, его немалыми усилиями поднимется еще выше. Наблюдать за этим будет интересно, но и тревожно. Давно внутриполитическая обстановка в США не накалялась до такой опасной степени…