В Баку автомобиль сбил пожилого мужчину

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход. Как передает Report, инцидент зафиксирован в Сабунчинском районе.

Так, переходивший дорогу в поселке Бакыханова Рафаэль Махзали оглы Исаев, 1954 года рождения, был сбит автомобилем.

Пострадавший был доставлен в больницу с помощью бригады скорой помощи. Ему был поставлен диагноз: черепно-мозговая травма. Состояние пациента оценивается, как тяжелое.

По факту ведется расследование.