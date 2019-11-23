Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 02:31

Еще накануне поступило сообщение о том, что в связи с оползнем движение транспортных средств на новой дороге, ведущей от мечети Бибиэйбат в направлении города Баку, временно ограничивается. В ночном сообщении Государственного агентства автомобильных дорог отмечалось, что движение транспортных средств обеспечивается по старой дороге, через так называемый 20 участок в направлении города. Агентство отметило, что ограничение будет действовать до завершения ремонтно-восстановительных работ, а заодно принесло извинения за возможные временные неудобства. Зато утром уже все СМИ запестрели как официальными сообщениями о происшествии, так и собственными информациями о масштабах разрушения. Что же произошло на самом деле?

Как сообщил начальник Геологической планировочной экспедиции Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азиз Гаралов, оползневая зона в Бибиэйбате охватывает более 300 метров. В результате происшествия на площади 150 метров полностью обрушилась эталонная стена. В целях безопасности проход на территорию для людей и транспортных средств закрыт, принимаются соответствующие меры. Министерство просит водителей отнестись с пониманием к проводимым работам, проявить внимательность во время ремонтно-восстановительных работ и соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения ОАО "Азерсу" уже приостановило подачу питьевой воды на 20-ом участке Сабаильского района, поселках Биби-Эйбат и Шихово в связи с повреждением в результате оползня магистрального водопровода диаметром 500 мм, проходящего через поселок Биби-Эйбат. Водоснабжение будет возобновлено после устранения последствий аварии. Итак, дорога перекрыта, воду отключили, не исключено, что вскоре появятся сообщения также о прекращении подачи электричества и газа в довольно заселенные поселки столицы. И, как можно судить по опубликованным в СМИ фотографиям, устранение последствий оползня займет немало времени. В наступившие холодные зимние дни это ничего хорошего для тысяч жителей этих поселков не сулит. И, по утверждению того же Гаралова, виновны во всем сами жители. Да, по его словам, территория Баила подвержена оползням, поэтому находится под строгим контролем. В феврале 2018 года на правой стороне Баиловского склона произошел оползень. "Нельзя сказать, что эти оползни связаны друг с другом, но напомню, что в октябре оползень произошел на территории поселка Бадамдар, а вчера вечером - на территории вблизи мечети Бибиэйбат. Просел участок дороги примерно в 80-100 метров", сказал специалист.

И тут же называется причина оползня. Катализатором оползня стал, по его словам, человеческий фактор. "На прошлой неделе я давал информацию об этом участке. На склоне наблюдается постоянная активность", - констатировал чиновник давно известный факт. О масштабах разрушения свидетельствует и тот факт, что зону оползня посетили с утра премьер-министр Азербайджана Али Асадов, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, глава Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов и первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Рафаэль Мирзоев. Уже известно, что под завалами земли остались несколько машин. Серьезный ущерб нанесен расположенным поблизости ООО "Xəzər GLX", а также судостроительному и судоремонтному предприятию. Масштабы ущерба в целом еще будут уточнены. Но уже можно сказать точно, что под завалами остались очередные сотни тысяч манатов, выделенных на строительство этой дороги из бюджета. А сколько еще денег понадобится для восстановления. И не только дороги, а и всей соответствующей инфраструктуры, разрушенной в результате оползня. И уже который год мы слышим одно и то же утверждение – во всем виновны проживающие здесь люди. Простите, но сколько же можно обвинять людей в том, что они спускают отходы по склону. Раз они здесь живут, то это неминуемо. А вот то, что здесь за многие годы так и не провели даже элементарные канализационные трубы - действительно беда. И беда эта государственная, которая оборачивается хорошей наживой для чиновников. Да и что там трубы. Сами посудите, за это время давно уже можно было бы расселить проживающих здесь людей, которые в любой момент и сами могут стать жертвами частых оползней. И это обошлось бы, конечно, в итоге дешевле, чем каждый год восстанавливать или ремонтировать инфраструктуру в той или иной части небольшого холма. А если это невозможно, то можно было бы и стратегически важную для страны дорогу проложить в другом месте – нельзя здесь так часто останавливать движение из-за халатности чиновников.