По его словам, шести студенткам, доставленным в Клинический медицинский центр, была оказана необходимая медицинская помощь. После этого они были выписаны.

В Баку шесть студенток университета «Хазар» госпитализированы с отравлением.

Как заявил haqqin.az глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров, «скорая» была вызвана в 04:47. Инцидент произошел по адресу: проспект Гара Гараева, 76, на съемной квартире, в которой проживали девушки. Пострадавшие доставлены машинами «скорой помощи» в отделение токсикологии Клинического медицинского центра.

Предположительно, все они отравились угарным газом. Врачи оценивают состояние пострадавших как среднетяжелое. Девушкам оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжается.