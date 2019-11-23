По данным итальянского телеканала Sky TG24, толчки зафиксировали также в некоторых южных провинциях Италии. По его данным, в Албании пострадали более 150 человек, многие находятся под завалами.

Три человека погибли, более 100 пострадали во вторник в Албании в результате землетрясения магнитудой 6,4, сообщило Reuters.

Подземные толчки магнитудой 6,4 по шкале Рихтера зафиксированы в Албании, сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов. Интерфакс пишет, что эпицентр залегал на глубине 10 км и располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

Как сообщает РИА Новости, в результате подземного толчка пострадали сотни человек, многие жилые дома были разрушены.

Как свидетельствуют снимки, размещаемые в социальных сетях, в Дурресе есть обрушившиеся и поврежденные здания.

По поступающим сведениям, несколько жителей Дурреса получили травмы и госпитализированы, о жертвах пока не сообщалось.