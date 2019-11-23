МВД Грузии сообщает о задержании 28 участников акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси и о трех пострадавших. "Пострадавшим оказана соответствующая помощь в медицинских учреждениях", - цитирует Интерфакс заявление грузинского МВД.

Как пишет Дойче велле, силы специального назначения МВД Грузии утром во вторник разогнали протестующих, которые заблокировали входы в парламент в Тбилиси. К зданию на проспекте Руставели были стянуты сотни полицейских. Правоохранители применили водомет, чтобы освободить входы в парламент. Полиция перед разгоном призвала собравшихся перестать блокировать входы в парламент и предупредила о соответствующей реакции, если протестующие не снимут блокаду.

Грузинские оппозиционеры в беседах с журналистами заявили, что несколько участников акции получили травмы и обморожение из-за применения полицией водомета, отмечает Интерфакс.

В МВД в свою очередь заявляют, что предупреждали организаторов акции и ее участников о том, что полиция применит силу в случае, если они не освободят от барьеров входы в парламент, а также проезжую часть.

Грузинская оппозиция проводит акции протеста с 14 ноября, когда в парламенте провалился законопроект о проведении в 2020 году выборов по пропорциональной системе.