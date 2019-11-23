Министерство иностранных дел Китая вызвало посла США Терри Бранстеда с целью выразить протест по поводу одобрения Конгрессом законопроекта о поддержке демократии и защите прав человека в Гонконге. Пекин приравнял позицию Соединенных Штатов к вмешательству во внутренние дела страны и призвал Вашингтон "исправить свои ошибки и прекратить вмешиваться в события в Гонконге", пишет Дойче велле.

Одобрение законопроекта является формой поощрения насилия и представляет собой серьезное нарушение международного законодательства и базовых норм международных отношений, заявил замглавы МИД КНР.

Между тем документ, одобренный обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов, был направлен на подпись президенту Дональду Трампу.