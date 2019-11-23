Россия планирует продать Турции еще один полк С-400

Контракт по опциону на С-400 для Турции планируется подписать в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.

Россия выполнила в этом году контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект.

"Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов. Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы", - сказал Михеев.